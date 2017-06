Kasia rozciąga się do „Mam Talent”

Szpagat to dla Kasi nic trudnego, robi go niemal z marszu. Podkreśla jednak, że w tym sporcie rozgrzewka i rozciąganie jest bardzo ważne. Bez nich łatwo o kontuzje (fot. Radosław Szczęch)

To prawdopodobnie najbardziej wygimnastykowana dziewczyna w powiecie puławskim. Gdy Kasia Fijoł, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół nr 1 w Puławach, robi mostek, szpagat albo „skorpiona” widownia najczęściej przeciera oczy ze zdumienia. Gimnastyka to pasja, z którą chce związać swoją przyszłość.

Gdy miała osiem lat, marzyła o balecie, ale rodzice nie byli co do tego przekonani. Kasia nie poddała się jednak i szybko zaczęła sama uczyć się poszczególnych figur. – Bardzo chciałam robić coś, czego inni nie potrafią – mówi tegoroczna absolwentka puławskiego ZS nr 1. Okazało się, że ma do tego prawdziwy talent, ponadprzeciętną sprawność i wyjątkową elastyczność. Jak sama mówi, pierwszy szpagat zrobiła zaledwie po kilku godzinach nauki.

– Mnie też bardzo zaskoczyło to, że przychodzi mi to wszystko z taką łatwością. Zaczynałam od nauki gwiazdy, potem były mostki, szpagaty, skorpiony i inne. Wciągnęło mnie to i hobbystycznie zajmuje się tym do dzisiaj – mówi mieszkanka powiatu puławskiego. Już w podstawówce jej talent był widoczny, a w gimnazjum i szkole średniej, jeszcze bardziej się rozwinął. O innej ocenie z WFu, niż szóstka nie mogło być mowy.

– Gdy moi rówieśnicy po raz pierwszy widzą co potrafię, często są w szoku, ale potem szybko się do tego przyzwyczajają – przyznaje Kasia, która sama przyzwyczaiła się już do roli szkolnej „maskotki”. – Występowałam na koncertach charytatywnych, szkolnych akcjach promocyjnych, czy konkursach talentów. Raz nawet otrzymałam pierwszą nagrodę, to było kilka lat temu na konkursie „Pokaż się” organizowanym w „Czartorychu” – mówi z uśmiechem na ustach. Ostatnio występ Kasi uatrakcyjnił uroczystość wręczenia nagród starosty dla najlepszych sportowców. Talent dwudziestolatki dostrzegł już m.in. dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, który zaoferował jej salę do ćwiczeń. Jest także szansa na zajęcia z trenerem.

– Chciałabym móc rozwijać tę pasję, pokazać się. Powoli przygotowuję się też do tego, żeby w przyszłości spróbować swoich sił w programie Mam talent albo You Can Dance – przyznaje „maskotka” ZS nr 1.