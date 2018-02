Kogo zabili przy „Dębie Straceń”? W Puławach możliwe ekshumacje

Dzięki staraniom Grzegorza Filipka, mieszkańca Puław, pasjonata historii i wolontariusza, który brał udział w pracach na warszawskiej „Łączce”, ustalono, że ofiary komunistycznego reżimu mogły być chowane na terenie cmentarza przy ul. Piaskowej. Gdy tego rodzaju informacje trafiły do IPN-u, jego pracownicy zdecydowali o podjęciu prac badawczych. Wiosną do Puław przyjedzie ekipa poszukiwawcza, której zadaniem będzie weryfikacja przypuszczeń. Instytut ma zamiar przekopać ziemię, by zbadać, czy nie ma w niej szczątków żołnierzy skazywanych na śmierć przez lubelskie sądy po 1944 roku.

– Były to osoby zamordowane w wyniku wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy oraz Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Ich ciała były wrzucane do dołów śmierci i zakopywane, bez żadnego pochówku. Dlatego rodziny takich osób w całym województwie czekają na efekty prac badawczych, które doprowadzą do znalezienia szczątków oraz identyfikacji – mówi Dawid Florczak, asystent prasowy dyrektora lubelskiego oddziału IPN.

Jeśli prace się powiodą i badacze trafią na szczątki skazanych bohaterów, IPN wystąpi o zgodę na ich ekshumacje. Do identyfikacji potrzebny będzie materiał DNA. – Apelujemy do rodzin, których członkowie zostali zamordowani przez aparat komunistyczny, do oddawania do IPN materiału genetycznego, w tym również do Oddziału IPN w Lublinie, dzięki czemu będzie możliwe zidentyfikowanie genetyczne odnalezionych ofiar – zachęca Florczak.

Zdaniem pracowników IPN, w Puławach mogą spoczywać ofiary komunistycznego reżimu z różnych stron województwa lubelskiego. Jeśli uda im się je odszukać i zidentyfikować, rodziny zamordowanych będą mogły przeprowadzić ich pochówki. Przypominamy, że żołnierze niepodległościowego podziemia ginęli m.in. przy „Dębie Straceń” na terenie cmentarza wojennego przy ul. Piaskowej, gdzie znajduje się ich zbiorowa mogiła.