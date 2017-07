• Jak wrażenia z konkursu Miss Polski Nastolatek?

- Czerwiec był dla mnie bardzo pracowity. Najpierw przygotowania do ćwierćfinału i półfinału konkursu, a potem zgrupowanie przed galą finałową w Kozienicach, która odbyła się 24 czerwca. Podczas kilkudniowego zgrupowania pracowałyśmy od rana do wieczora z przerwami tylko na posiłki. Miałyśmy między innymi przymiarki strojów, w których później wystąpiłyśmy podczas gali, sesje zdjęciowe, nagrania do telewizji, które dla mnie były zdecydowanie najtrudniejsze i próby choreografii. Momentami było bardzo ciężko. Ale dałyśmy radę.

Podczas konkursu Lubelskie miało silną, trzyosobową reprezentację wyłonioną w konkursie regionalnym organizowanym przez agencję Perform. Nie było między nami rywalizacji, wręcz przeciwnie: wspierałyśmy się i pomagałyśmy kiedy któraś miała gorszy dzień. Byłyśmy bardzo zgraną drużyną. Poznałyśmy wielu bardzo pozytywnych ludzi, dzięki którym bardzo dobrze wspominam ten konkurs. Otworzyło mi to drzwi do kariery w modelingu. Zawsze chciałam pracować w tym zawodzie. To był też główny powód, dla którego wystartowałam w wyborach.

• Podpisałaś kontrakt z agencją modelek New Stage?

- Agencja New Stage, która zajmuje się promocją finalistek konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek, przyznawała swoją nagrodę podczas gali finałowej Miss Nastolatek 2017. Nagrodą był właśnie kontrakt. Dla mnie to na pewno świetny start. Jestem w trakcie testów, robię sesje zdjęciowe, które mają mnie przygotować do trzytygodniowego wyjazdu za granicę, który został wstępnie zaplanowany na wrzesień. Chodzi o to, żebym miała już profesjonalne portfolio, dzięki któremu będę mogła zdobyć atrakcyjne zlecenia, a nie tylko chodziła na castingi, bez żadnego efektu. Agencja wybierze miejsce: będzie to Paryż albo Barcelona. W zależności od tego na jakim rynku będę miała większe szanse zaistnieć mając konkretne portfolio.

• Masz jakieś obawy związane z tym wyjazdem?

- Staram się do niego jak najlepiej przygotować. Poza sesjami fotograficznymi, na których dostaję od fotografów wiele cennych rad, ćwiczę codziennie chodzenie w szpilkach, mam też filmiki instruktażowe, z których mogę się nauczyć jak zachowywać się przed kamerą czy obiektywem. To dla mnie duże wyzwanie i podchodzę do tego z entuzjazmem. Jednocześnie mam trochę obaw. Skończyłam Niepubliczne Gimnazjum przy I LO w Puławach i od września zaczynam naukę w I LO im. ks. Czartoryskiego w Puławach. Ze względu na wyjazd nie będę miała okazji od razu zintegrować się z nową klasą, zapoznać się z nowymi ludźmi. Poza tym po raz pierwszy będę za granicą tak długo sama. Mam jednak nadzieję, że uda mi się pokonać te trudności i wszystko będzie w porządku.

Szkoła jest najważniejsza i dzięki dobrej organizacji czasu będę się starać się wszystko ze sobą połączyć. Podczas kolejnych etapów konkursu poradziłam sobie z tym i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Znajomi reagują różnie, większość życzy mi jednak dalszych sukcesów. Od przyjaciół dostaję dużą dawkę motywacji do dalszych działań.

• Masz idealne wymiary: 82-62-89 przy wzroście 177 cm. Jak dbasz o formę?

- Ćwiczę codziennie: biegam albo ćwiczę przy filmikach treningowych z internetu. Zamiast autobusu chodzę na piechotę, a zamiast windy wybieram schody - to też przynosi efekty. Nie stosuję żadnej konkretnej diety, unikam fast foodów i smażonych potraw. Moją słabością są słodycze więc raz na jakiś czas pozwalam sobie na nie. Teraz przed wyjazdem będę musiała być jednak bardziej restrykcyjna.