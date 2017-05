Mają długi, ale pomocy nie chcą. Niewielkie zainteresowanie programem oddłużeniowym

Osoby mieszkające w lokalach komunalnych są winne miastu Puławy już około 4 mln złotych. Żeby pomóc wyjść z długów, uruchomiono specjalny program redukujący nawet 50 procent zaległości, ale zainteresowanie taką możliwością na razie jest znikome.

Rodziny mieszkające w lokalach komunalnych mają problemy z regularnym opłacaniem czynszu, które nie zawsze są związane z trudną sytuacją materialną. Rekordziści nie płacą od lat, a ich dług urósł już do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Urzędnicy zdają sobie sprawę z tego, że szansa na to, że te zaległości zostaną uregulowane jest niewielka. Powstał więc program, adresowany do dłużników, który został wysłany do wytypowanych 186 osób.