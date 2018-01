Mamy coraz częściej wybierają na poród szpital w Puławach. Ale mieszkańców miasta ubywa

W minionym roku w puławskim szpitalu na świat przyszło o 25 procent więcej dzieci, niż w poprzednim roku. Niestety w tym samym czasie liczba mieszkańców Puław spadła o ponad 300 osób, bo liczba zgonów i wymeldowań przekroczyła ilość nowych obywateli miasta.

Od stycznia do grudnia w puławskim szpitalu urodziło się dokładnie 791 dzieci. To o 160 więcej, niż w roku 2016.

– To jest imponujący wynik i sądzę, że jesteśmy jednym z nielicznych szpitali w województwie lubelskim z takim wzrostem urodzeń. Jednym z jego powodów jest z pewnością wzrost demograficzny, ale nie tylko. Uważam, że jest to zasługa naszego personelu, lekarzy, pielęgniarek i położnych zarówno oddziału ginekologiczno-położniczego, jak i neonatologii – mówi Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ, który podkreśla m.in. większą przychylność do pacjentek, empatię i zrozumienie potrzeb rodzących kobiet. – Dzięki temu coraz więcej mieszkanek Puław, powiatu puławskiego i okolic wybiera nasz szpital, obdarzając nas swoim zaufaniem – zaznacza.