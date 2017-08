Markuszów: Miliony na oczyszczalnię

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Markuszów w powiecie puławskim. Jeszcze w tym roku ruszyć ma przetarg na rozbudowę miejscowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja otrzymała unijne wsparcie. Pomoc finansowa trafi także do ponad stu gmin w całym województwie.

Szacowana wartość inwestycji to 3,7 mln złotych, z czego blisko 2 mln to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Dzięki temu będziemy w stanie podłączyć do oczyszczalni większą liczbę mieszkańców – mówi Aneta Furdal, z-ca wójta gminy.

Przetarg na to zadanie może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. W przyszłym roku mają rozpocząć się właściwe prace. Samorządowcy liczą też na to, że po przetargu, ostateczna cena prac okaże się niższa od oczekiwanej.

Na rozbudowę oczyszczalni czekają przede wszystkim te osoby, które budują lub zbudowały już nowe domy, a ze względu na techniczne ograniczenia, nie mogą korzystać z kanalizacji sanitarnej. Niestety, nawet rozbudowana oczyszczalnia nie zagwarantuje mocy przerobowej potrzebnej do tego, by podłączyć wszystkich. Obecnie stopień skanalizowania gminy to około 50 proc.

Pieniądze z PROW na tzw. gospodarkę wodno-ściekową trafią także do innych gmin powiatu puławskiego. Kazimierz Dolny m.in. na rozbudowę ujęć, stacji uzdatniania wody, wodociągu i oczyszczalni otrzyma ponad milion złotych, a gmina Puławy na rozbudowę kanalizacji w Sadłowicach - ponad 735 tys. zł. Łączna pomoc dla ponad stu gmin z województwa lubelskiego uczestniczących w konkursie wyniesie ponad 120 mln zł.