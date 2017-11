Na pierwszy rzut oka zwykłe przejście. Ale pieszy może się tu czuć znacznie bezpieczniej

Przy ul. Zamkowej w Wąwolnicy do użytku oddano w tym tygodniu nowe, inteligentne przejście dla pieszych. Jego czujniki reagują na przechodzących, uruchamiając światła schowane w nawierzchni. Inwestycję wykonał Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Mieszkańcy Wąwolnicy mogą czuć się bezpieczniej. Gdy będą mieli zamiar przejść przez jezdnię w centrum wioski, przejście włączy światła, dając kierowcom znak, żeby zwolnili.

– To miejsce jest bardzo ruchliwe i niezwykle często uczęszczane, bo znajduje się na drodze wojewódzkiej (na trasie z Kazimierza Dolnego do Nałęczowa przyp.red.) – mówi wójt Marcin Łaguna, który podkreśla, że z uwagi na ten fakt, mieszkańcy mieli problem z bezpiecznym pokonaniem ulicy. Szczególnie ci najmłodsi, którzy uczęszczają do pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

– Bardzo nam zależało na poprawie bezpieczeństwa w tym konkretnym miejscu, stąd kierowaliśmy prośby i monity bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich i cieszę się, że taka inwestycja powstała – dodaje wójt.

Jak działa aktywne przejście? Posiada wmontowany system czujników, elementy odblaskowe oraz lampki ostrzegawcze LED. Te ostatnie aktywują się, gdy do przejścia podejdzie przechodzień. Dzięki temu widoczność zarówno pieszego, jak i przejścia zdecydowanie rośnie. To ważne szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy często występują opady i zamglenia, a zmrok zapada znacznie wcześniej.

Za budowę przejścia przy ul. Zamkowej odpowiada firma Euroasfalt z Olsztyna, któraw wykonała je za 33 tys. złotych. Zleceniodawcą był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.