Najechał wózkiem widłowym na nogę. Kobieta w szpitalu

Pracownica zakładu przetwórstwa owocowego w Klikawie trafiła do szpitala. Na jej nogę najechał kierowca wózka widłowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy. Jak ustalili puławscy policjanci kierowca wózka widłowego cofając najechał na nogę jednej z pracownic. Kobieta doznała poważnych obrażeń. Została przetransportowana do szpitala w Lublinie.

Zarówno kierujący wózkiem widłowym jak i pokrzywdzona kobieta byli trzeźwi. Na miejscu zostały wykonane oględziny, trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.