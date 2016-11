Obiecywali pracę, a potem robili z ludzi niewolników. Romski gang z okolic Puław

Obiecywali ludziom pracę za granicą, a potem wykorzystywali jak niewolników. Tak zdaniem śledczych miał działać romski gang z okolic Puław. Dwóch oskarżonych w tej sprawie stanie niebawem przed sądem.

To 33-letni Józef G. ps. „Mały” oraz 40-letni Sebastian N. z Puław. Obaj odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wspólnie z kilkoma innymi osobami mieli wywozić ludzi za granice, by potem wykorzystywać ich do różnego rodzaju oszustw. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie.