W poniedziałek w Puławach pijany kierowca z orzeczonym zakazem sądowym spowodował wypadek. Sześć osób trafiło do szpitala.

Do wypadku doszło około godziny 17:00 na skrzyżowaniu al 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Długiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-latek kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy bmw i doprowadził do zderzenia. Do szpitala trafiło czworo pasażerów audi oraz kierowcy obu samochodów.