Pijany pieszy wpadł pod samochód. Trafił do szpitala

W niedzielę w miejscowości Wronów w powiecie puławskim pijany pieszy wpadł pod samochód. Ze złamaną ręką trafił do szpitala.

Do wypadku doszło przed godz. 20 we Wronowie na drodze wojewódzkiej nr 824. 46-letni pieszy wtargnął pod peugeota. Okazało się, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu. Ze złamaną ręką i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala w Puławach.