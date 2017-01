Pingwin i dwa misie z lodowiska mają imiona

Toffi, Riko i Kuba - to imiona chodzików do nauki jazdy na łyżwach dostępne na lodowisku. Ich nazwy zostały wyłonione w rysunkowym konkursie, na który nadesłano ponad 50 propozycji. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali upominki.

Chodziki w kształcie zwierząt to nowy zakup Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach przeznaczony do wspomagania nauki jazdy na łyżwach. Do wyboru jest niedźwiedź polarny, pingwin i miś panda. Władze ośrodka przez miesiąc przyjmowały rysunkowe propozycje na imiona dla nich. Dzieciaki przysłały dziesiątki rysunków.

Od teraz chodzik-panda to Toffi, któremu imię wymyślił Bartosz Kamela, niedźwiedź polarny to teraz Kuba (imię od Jakuba Turka), a pingwin to Riko (imię od Julki Marnowskiej).

Wyróżnienia w konkursie otrzymały ponadto: Patrycja Fabisiak, Wiktoria Sykut, Natalia Skomra i Julia Kuźma. - We wszystkie prace, które otrzymaliśmy, dzieci włożyły sporo pracy i serca. Wszystkie nam się podobały i dlatego przygotowaliśmy dodatkowe nagrody, wyróżnienia i niespodzianki, nie tylko dla trójki najlepszych - poinformowali pracownicy puławskiego MOSiR-u, którzy wszystkim uczestnikom konkursu złożyli gratulacje i podziękowania za udział.