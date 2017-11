Powstanie nowoczesny ośrodek dla osób starszych

Dawny budynek kolegium nauczycielskiego przy ul. Kołłątaja w Puławach zamieni się w nowoczesne Centrum Aktywności Seniora. Wewnątrz znajdzie się również punkt wsparcia dla osób w kryzysie. To efekt wartej ponad 3,5 mln złotych unijnej dotacji, którą otrzymały Puławy.

Budynek wybrany na centrum dla seniorów, zostanie rozbudowany i wyremontowany. Według założeń, będzie to obiekt nowoczesny i przyjazny dla osób starszych i niepełnosprawnych. W jego wnętrzu znajdzie się m.in. świetlica, sala wypoczynku, sala terapii zajęciowej, sala gimnastyczna, sanitariaty, szatnie, gabinet pielęgniarski, pokój pedagoga i psychologa oraz pokoje dla dzieci. Żeby zmieścić to wszystko, dobudowana zostanie nowy, parterowy fragment budynku o powierzchni około 150 metrów kwadratowych.

– Przedsięwzięcie znalazło się w projekcie nowego budżetu. Jeśli zostanie on przyjęty przez radę miasta, w przyszłym roku przystąpimy do przetargu. Prace powinny zakończyć się w roku 2019 – mówi Krzysztof Szczepański, kierownik Wydziału Inwestycji w puławskim Urzędzie Miasta.

Dokładny koszt powstania Centrum Aktywności Seniora poznamy po przetargu. Wartość unijnego dofinansowania dla miasta Puławy to ponad 3,6 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (czyli Puław i okolicznych gmin). To właśnie projekt złożony przez MOF znalazł się na liście inwestycji wybranych do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Lublinie i otrzymał w sumie ponad 15,3 mln złotych.

O jednym z jego najważniejszych elementów, czyli budowie nowego Domu Seniora w Żyrzynie już pisaliśmy. Obie placówki mają służyć mieszkańcom całego regionu.