Projektują nowe drogi koło stacji kolejowej Puławy Chemia

Miasto chce zbudować przedłużenie ul. Długiej od wiaduktu pod ekspresówką do wiaduktu pod torami kolejowymi, prowadzącym do ul. Mościckiego

Wiemy już kto zaprojektuje nowe fragmenty ulic Komunalnej, Majdan, Mościckiego w Puławach oraz drogi dojazdowej do wiaduktu pod obwodnicą.

Przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczył przygotowania dokumentacji dla nowego założenia komunikacyjnego w okolicy stacji kolejowej Puławy Chemia. To właśnie położony tuż przy niej wiadukt pod torami kolejowymi stanowi obecnie zakończenie ul. Mościckiego. Po jego drugiej stronie znajduje się nieutwardzona ścieżka prowadząca m.in. do rowerowego traktu przez las, którym można dojechać do ul. Prusa.

Zadaniem projektanta będzie wytyczenie kilku nowych dróg. Ulica Komunalna, zakończona obecnie placem manewrowym, ma zostać przedłużona. Jej nowy odcinek będzie skręcał w prawo, w kierunku południowym, by po około 300 metrach zakończyć się nowym skrzyżowaniem (tutaj pod uwagę brane jest rondo). Z tego miejsca poprowadzona ma zostać nowa ulica w stronę wiaduktu kolejowego przy „Chemii”. Sam przejazd przez wiadukt ma być z kolei poszerzony, pogłębiony oraz odwodniony. Z nowego skrzyżowania, asfaltową drogą, będzie można dojechać także do wiaduktu pod ul. Długą i dalej w stronę ul. Prusa. Przewidziano także wylot w stronę ul. Majdan.

Koszt dokumentacji to 98 tys. złotych. Wykona ją puławskie AMD Usługi Budowlane i Projektowe. Dokumentacja ma być gotowa za około 5 miesięcy. Dłużej poczekamy na budowę nowych ulic, te mogą powstać w ciągu kilku najbliższych lat.