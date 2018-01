Puławskie szkoły wysoko w rankingu Perspektyw

Puławskie technikum z Zespołu Szkół Technicznych w Puławach wyraźnie awansowało. W ubiegłym roku zajmowało odległe, 120 miejsce w Polsce, a tym razem jest już na miejscu 78 i szóstym w województwie.

– A pod względem wyników matur jesteśmy jeszcze wyżej. Ten awans to zasługa przede wszystkim pracy, jaką wykonują nasi uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W moim przekonaniu najważniejsze jest to, żeby optymalnie wykorzystywać czas poświęcony na naukę – mówi Henryk Głos, dyrektor ZST w Puławach, który chwali się także wysokim zainteresowaniem ze strony absolwentów gimnazjów.

– Na najbardziej obleganych kierunkach mamy już po 2-3 osoby na jedno miejsce – dodaje, podkreślając, że szkoła potrafi tych zdolnych uczniów odpowiednio rozwinąć w kierunku zainteresowań.

Co tak bardzo przyciąga kandydatów do nauki w „Chemiku”? Zdaniem dyrekcji jest to dobre przygotowanie do egzaminów, wysokie wyniki zdawalności, a także osiągnięcia absolwentów. Ci ostatni, według danych szkoły, w większości dostają się na wymarzone studia. – Kończą najbardziej prestiżowe kierunki na najlepszych politechnikach w Polsce – mówi dyrektor Głos, który jako swojego największego konkurenta wskazuje Technikum Elektroniczne w Lublinie. – W powiecie puławskim jesteśmy już właściwie bezkonkurencyjni – zaznacza.

Pozostałe technika z powiatu puławskiego zostały ocenione znacznie niżej. To w ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego znalazło się na 32. miejscu w województwie, a w ZS nr 1 im. S. Sempołowskiej uplasowało się na pozycji 49. W skali kraju to miejsca poza trzecią setką.

Wśród liceów, swoją pozycję najlepszego w powiecie puławskim obroniło natomiast II LO w ZSO nr 1 im. KEN. Przed rokiem szkoła zajęła 11 miejsce w województwie. Tym razem sklasyfikowano ją o dwa oczka niżej. Niestety, tych kilka punktów mniej sprawiło, że placówka w skali kraju spadła z miejsca 179 na 275.

– My nie pracujemy dla rankingów, tylko dla dobra naszych uczniów, ale cieszymy się, że jesteśmy na pierwszym miejscu w powiecie puławskim. Moim zdaniem kluczowa jest współpraca na linii uczeń-nauczyciel-rodzic, a także wysoko wykwalifikowana kadra i dbałość o jakość edukacji – mówi Marta Gładysz, dyrektor ZSO nr 1 w Puławach, która zwraca uwagę m.in. na szeroką ofertę zajęć praktycznych i pozalekcyjnych dla optymalnego rozwoju licealistów „dziewiątki”. Placówka duży nacisk kładzie również na uczestnictwo najlepszych z nich w olimpiadach oraz przygotowanie do matury.

W całym województwie, najlepszym LO zostało to im. Stefana Batorego w Lublinie, które wyprzedziło kilka innych lubelskich placówek.