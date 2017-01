Puławy: Czy spółdzielnie nas nie przegrzewają?

Zdaniem części mieszkańców Puław, rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę mogłyby być niższe, gdyby zarządcy zasobów lokalowych obniżyli ilość zamawianego ciepła w OPEC. Prezes tej ostatniej spółki przestrzega, że taka decyzja będzie grozić wychłodzeniem budynków i awarią sieci hydraulicznej



O tym, że puławianie płacą zbyt wysoką cenę za ciepło, przekonuje zajmujący się na co dzień energetyką Rafał Nowak. W swoich artykułach publikowanych w Internecie udowadnia, że zarządcy zasobów lokalowych, takich jak PSM i inne spółdzielnie, popełniają błąd.

– Zamawiają zbyt dużo ciepła opierając się na wyliczeniach pokazujących maksymalne wartości dla danego budynku. Sam się o tym przekonałem, gdy zobaczyłem rozliczenie dla wieżowca, w którym mieszkam. W ostatnim sezonie grzewczym ten budynek zużył 40 procent zamówionej mocy. To znaczy, że ilość zamówionego ciepła była zawyżona i obawiam się, że taka sytuacja ma miejsce w całym mieście – mówi specjalista do spraw energetyki, który zachęca mieszkańców do sprawdzania dokumentów.