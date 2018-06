Jest dużo uwag do kodeksu reklamowego. Ich treść na razie nie jest znana

Nowy kodeks to projekt uchwały krajobrazowej dla Puław, który został przygotowany przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego. W założeniach podzieliłby on miasto na trzy strefy, w których obowiązywałyby nowe normy i regulacje dotyczące wyglądu przestrzeni publicznej. Chodzi głównie o wskazanie dozwolonego wyglądu, powierzchni oraz umiejscowienia dla szyldów, banerów oraz innych form reklamy zewnętrznej.

Dzięki kodeksowi, miasto, w ciągu kilku najbliższych lat, mogłoby poprawić estetykę ulic i budynków. Najbardziej chronione miałyby być tereny w pobliżu osady pałacowo-parkowej oraz centrum. Im dalej w kierunku obrzeży miasta, tym restrykcje dla przedsiębiorców, byłyby mniejsze.

Czas na składanie uwag do projektu uchwały minął w środę.

– W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu tzw. kodeksu reklamowego, zostało zgłoszonych około 100 uwag. Zostaną one rozpatrzone przez prezydenta. W przypadku ich uwzględnienia, projekt zostanie poddany ponownym uzgodnieniom oraz konsultacjom społecznym. W innym przypadku zostanie przekazany radzie miasta do uchwalenia – informuje Paweł Oroń, szef Wydziału Planowania Przestrzennego w puławskim ratuszu.

Treść uwag na razie nie jest znana, ale ich ilość wskazuje na to, że przedsiębiorcy postanowili zawalczyć o liberalizację nowych zasad.