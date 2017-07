Puławy: Instruktor pomoże w ćwiczeniach

Zgodnie z życzeniem części mieszkańców, którzy oddali swoje głosy w ostatnim budżecie obywatelskim, miasto wynajęło instruktora dla osób ćwiczących na siłowni w porcie. Każdy, to chce poprawić swoją technikę ćwiczeń, a jednocześnie zadbać o to, by wykonywać je w sposób prawidłowy, może udać się do puławskiej mariny.