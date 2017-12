Puławy: Kierowca BMW wylądował samochodem na płocie

Do zdarzenia doszło około godz. 8.30. Jak poinformowała puławska policja, kierujący BMW to 27-latek z Puław, który "nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków ruchu".

Jadąc od strony Kazimierza prawdopodobnie zbyt szybko wszedł w zakręt, nie spodziewając się tego, że tuż przed nim znajdzie się powoli jadący pojazd. Sam kierowca wyjaśnił nam, że próbował za wszelką cenę uniknąć z nim zderzenia.

– Nie mogłem go wyprzedzić, bo z drugiej strony jechały samochody, więc skręciłem w prawo. Chodnik wydawał się dość szeroki – mówił sprawca kolizji.

Po uderzeniu w krawężnik, kierowca stracił panowanie nad autem, które wjechało w ogrodzenie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Na miejsce szybko pojawiły się służby. Funkcjonariusze wręczyli 27-latkowi mandat karny. Ruch na ul. Kazimierskiej odbywa się już płynnie.