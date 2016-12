Puławy: Krytykowała zwolnienia w szpitalu, pokazali jej nowe miejsce

Nie spodziewałam się, że zostanę potraktowana w tak przedmiotowy sposób – mówi radna powiatowa Lidia Twardowska. – To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że decyzja o opuszczeniu PiS była słuszna – dodaje.

Na to, że klub PiS w powiecie puławskim czeka rozłam zanosiło się od wielu miesięcy. Radna Lidia Twardowska na co dzień pracuje w szpitalu i jest przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Należała do współrządzącego powiatem klubu PiS, a jednocześnie krytykowała założenia programu naprawczego w szpitalu, z powodu którego pracę straciło ponad 100 osób.

Co prawda w swoich wypowiedziach Lidia Twardowska często starała się przypominać, że odpowiedzialność za zły stan finansów szpitala spoczywa na zarządzie powiatu także z poprzednich kadencji, ale z miesiąca na miesiąc do klubu PiS było jej coraz dalej. Decyzję o opuszczeniu klubu podjęła w sierpniu, tuż po zebraniu radnych PiS z miasta i powiatu oraz posła Krzysztofa Szulowskiego. Wtedy to za postawę krytykującą założenia oraz realizację planu naprawczego w SPZOZ, spotkać miała ją reprymenda.