Puławy: Mamy świetny kemping

Marina Puławy znalazła się w pierwszej piętnastce najlepszych miejsc do wypoczynku dla właścicieli kamperów i przyczep kempingowych w swojej kategorii na terenie całego kraju. W województwie nie ma sobie równych.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu pod koniec października ogłosiła wyniki konkursu „Mister Camping 2016”. Wyróżniono ponad 70 lokalizacji, które odznaczają się najlepszym wyposażeniem, bezpieczeństwem, położeniem oraz innymi wyznacznikami gwarantującymi świetne warunki dla uprawiania turystyki mobilnej. Pole dla kamperów i przyczep kempingowych na terenie puławskiej mariny kolejny raz zostało docenione przez ekspertów. W kategorii od 151 do 300 miejsc noclegowych puławski kemping zajął drugie miejsce w Polsce, ex equo z Krakowem, Kosewem, Stegną i Ściegnami. W tej samej kategorii jurorzy przyznali także cztery pierwsze miejsca oraz pięć „Super Misterów”. Te ostatnie w tym roku trafiły do Łeby, Niedzicy, Miłkowa, Tałt i Tumian.

Marina Puławy, według PFCC zasługuje na trzy gwiazdki w czterogwiazdkowej skali i jest najlepszym tego rodzaju obiektem (bez względu na kategorie) w województwie lubelskim. Posiada miejsca kempingowe, pole namiotowe, stanowiska do grillowania, plac zabaw, siłownię, wypożyczalnię sprzętu pływającego, rowerów, boisko do gry w piłkę plażową, monitorowany parking, czy świetlicę telewizyjną. Jej walory doceniono także ze względu na niewielką odległość od Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.

Wśród największych kempingów, jak co roku, w konkursie prym wiodły te nadmorskie w Dziwnówku, Kołobrzegu i Łebie. Doceniono także poznańską Maltę oraz pole kamperowe w Rowach. W naszej części kraju warto wspomnieć o pierwszym miejscu (w kat. 301-450 miejsc) dla Kozienic.