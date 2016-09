Puławy: Mieszkańcy decydują na co wydać pieniądze. Nowe zabezpieczenia przed oszustwami

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Puław, który ukończył 16 lat. Żeby oddać głos, należy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta i kliknąć w fioletowy banner poświęcony budżetowi obywatelskiemu, a następnie zaznaczyć po trzy pozycje z listy projektów rejonowych i ogólnomiejskich.

BEZPOŚREDNI LINK DO GŁOSOWANIA

Do wyboru w tym roku są 54 obywatelskie propozycje na różne inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak i te dotyczące kultury, czy rozwijania zainteresowań. Wśród nich np. dokumentacja zagospodarowania miejskich błoni, pierwszy etap przebudowy skateparku, stanowiska do grillowania w porcie, miasteczko ruchu drogowego, dystrybutory wody pitnej, nowe parkingi, ulice, kino letnie, czy koncerty.

Po raz pierwszy system głosowania został zabezpieczony nie tylko numerem PESEL, ale również numerem telefonu, na który przed oddaniem głosu otrzymamy SMS z jednorazowym hasłem (przy czym na jeden numer tel. mogą przyjść maksymalnie trzy takie hasła). To rozwiązanie znane z bankowości elektronicznej ma być remedium na bolączki ostatnich edycji puławskiego budżetu obywatelskiego związane z przypadkami oszustów podszywających się pod inne osoby.

Nie są to jedyne nowości. Najważniejszą z nich jest to, że w tym roku BO zaczyna działać w oparciu o nowe przepisy uchwalone przez radę miasta. W dużym skrócie - z budżetu wykluczono możliwość zgłaszania projektów dotyczących dwóch dominujących dotychczas sfer, czyli oświaty i służby zdrowia. To z kolei znacznie zwiększyło i wyrównało szanse powodzenia pozostałych propozycji.

Głosowanie internetowe potrwa do niedzieli 25 września. Głosowanie tradycyjne rozpocznie się 29 września i potrwa do 1 października. Podobnie jak w latach ubiegłych, głos na karcie do głosowania będzie można oddać na parterze Urzędu Miasta (godz. 9:00-13:00 i od 15:00 do 18:00). Wyniki głosowania poznamy w październiku, a jego efekty będzie można obejrzeć w przyszłym roku. Na zwycięskie projekty czeka 2 mln złotych.