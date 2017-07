Puławy: Milion na halę wegetacyjną instytutu

To najdroższa inwestycja IUNG w tym roku. Zgodnie z projektem, stary, piętrowy budynek służący pracownikom instytutu naukowego oraz przychodni lekarskiej, zostanie ocieplony i wyremontowany. Wszystko, co nie działa, nie spełnia swojej roli i jest zbędne – zostanie zdemontowane i usunięte. Dotyczy to m.in. nieczynnego pionu kominowego, lastrykowych schodów, parapetów i posadzek, elementów systemów wentylacji, starej stolarki itp.

Firma, które zajmie się przebudową, poza ociepleniem ścian i stropu, wykona także nowy układ pomieszczeń (ścianki działowe), pomaluje wnętrza, ułoży panele podłogowe i płyty gresowe, zamontuje nowe okna, drzwi oraz urządzenia sanitarne. Budynek zyska także nową wentylację grawitacyjną i mechaniczną, teletechniczną oraz częściowo wodno-kanalizacyjną. Przebudowane zostaną także zewnętrzne hydranty, instalacja elektryczna i odgromowa.

Prace, jak zaznaczono, mają być prowadzone w taki sposób, żeby nie zakłócać pracy przychodni Internus i nie zagrażać bezpieczeństwu osób korzystających z budynku. Oferty złożone do przetargu zostały otwarte w czwartek. Jest ich pięć i jak zapewnia Agnieszka Stawarz, kierownik Działu Zamówień Publicznych IUNG, wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. Ich wartość oscyluje wokół jednego miliona złotych.

Wykonawca robót powinien zostać wybrany w ciągu najbliższych tygodni. W tym miesiącu najprawdopodobniej zostanie podpisana także umowa. Prace powinny zakończyć się do połowy listopada tego roku.