Puławy: Mróz atakuje, miasto pomaga bezdomnym

Zimą schronisko im. Brata Alberta zapełnia się osobami, które potrzebują wsparcia. Obecnie przebywa w nim 54 osoby. Miejsc oficjalnie jest 48, ale pracownicy placówki potrafią zorganizować kolejne na korytarzach. Nikt potrzebujący noclegu nie zostanie odesłany.

– Tej zimy jeszcze nie jest tak źle. Bywały takie, w którym mieliśmy nawet po 70 osób. Wszystkim oferujemy ciepły posiłek. Mamy także odzież na wymianę – mówi Halina Kowalewska, kierownik schroniska.

– Przy takiej temperaturze, nikogo nie zostawiamy. Nocleg oferujemy także nietrzeźwym, bo bez naszej pomocy, mogliby nie przetrwać – tłumaczy Małgorzata Kawęcka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która koordynuje pomoc oferowaną osobom bezdomnym. – Najtrudniej jest z tymi osobami, które nie chcą iść do schroniska. Staramy się je namawiać do tego, żeby przynajmniej na okres zimy zachowywały abstynecję, która jest warunkiem przyjęcia do placówki – przyznaje.

Ośrodek wspiera bezdomnych także w inny sposób, np. przekazując im bony towarowe, czy żywnościowe uprawniające do odebrania obiadu w schronisku. To codziennie wydaje w sumie ponad sto posiłków. Z kolei osoby bez stałego miejsca zamieszkania, które zasiedlają pustostany nadające się do ogrzania, od miasta otrzymują opał.

Miejsca, w których przebywają, codziennie odwiedzają strażnicy miejscy. – W całym mieście jest dziewięć takich lokalizacji. Nasi strażnicy sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Niektórych zawozimy do schroniska, ale z powodu nałogów, bezdomni po jakimś czasie stamtąd wychodzą i sytuacja się powtarza. Najbardziej martwią mnie ci, którzy najwięcej piją. Przy tej temperaturze to może być dla naprawdę niebezpieczne – mówi Sławomir Leszczyński, z-ca komendanda Straży Miejskiej w Puławach.

Warto dodać, że straż pomaga także kierowcom, którzy mają problem z uruchomieniem silnika. Codziennie notowanych jest kilka wezwań. W większości przypadków, podpięcie pod sprzęt należący do SM pomaga. Przypominamy, że tego rodzaju usługa jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać wszytkie osoby znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.