Puławy: Myśl, czekają na twoją inwestycję

Przed nami szósta już edycja budżetu partycypacyjnego, która będzie znacznie różniła się od pozostałych. Miasto zrezygnowało z urn i papierowych kart. Po raz pierwszy, głosowanie na projekty będzie możliwe tylko za pośrednictwem internetu. Nie znaczy to jednak, że osoby nie korzystające na co dzień z sieci będą pozbawione możliwości oddania głosów. Dla nich w ratuszu będą czekały komputery oraz urzędnicy, którzy pomogą z nich skorzystać.

W tym tygodniu puławscy urzędnicy uruchomili cyfrową platformę, dzięki której można już zgłaszać swoje propozycje do budżetu. Żeby to zrobić, wystarczy się zarejestrować, aktywować konto, wypełnić wniosek, uzasadnić go i wysłać do urzędu. Formularz można również pobrać, wydrukować, wypełnić ręcznie i złożyć w pokoju nr 113 Urzędu Miasta. Czas na ich przyjmowanie minie w ostatni piątek czerwca.

Warto pamiętać, żeby przy zgłaszaniu wniosku, nie popełnić błędów formalnych. Do najczęstszych należy wskazanie miejsca, którym nie zarządza miasto, a np. spółdzielnia mieszkaniowa, powiat lub skarb państwa. Zastanowić się należy również nad potencjalnym kosztem naszego pomysłu, który nie może przekroczyć ustalonych limitów. Dla tych rejonowych jest to 300 tys. zł, a dla ogólnomiejskich 600 tys. złotych. Co ważne, w tym roku po raz pierwszy zadziałają również progi poparcia ustalone na odpowiednio 50 i 100 głosów. Projekty z niższymi wynikami nie otrzymają środków.

Głosowanie potrwa od 14 do 21 września (internetowo) oraz od 17 do 19 na komputerach w Ratuszu. Wyniki mają zostać ogłoszone do 5 października. Urzędnicy liczą na to, że tym razem uda się poprawić gasnącą z roku na rok frekwencję i zachęcić mieszkańców do udziału w jesiennym głosowaniu.

O tym, że budżet obywatelski ma sens, świadczy m.in. to co dzięki niemu powstało w Puławach. Przez ostatnie lata, dzięki pomysłom mieszkańców, zbudowano m.in. parking przy przedszkolu na Niwie, ścieżkę rowerową i chodnik przy ulicach Wojska Polskiego i Gościńczyk, jak również szereg nowych wiat przystankowych, placów zabaw, ławek i chodników. W tym roku z kolei, dzięki budżetowi w mieście pojawi się m.in. aleja gwiazd i ławeczka księżnej Izabeli.