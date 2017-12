Puławy: Po fundusze na biegi na nowych zasadach

Sporny punkt otwartego konkursu ofert dotychczas mówił o „organizacji wiosennych i jesiennych biegów uliczno-przełajowych w ramach Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej”. W nowym rozporządzeniu mowa jest jedynie o „organizacji biegów”. Zmiana jest efektem decyzji rady miasta z listopada, która to poparła wniosek złożony przez prezes fundacji BezMiar. Maryla Miłek prosiła o zmianę treści z uwagi na zbędne – jej zdaniem – ograniczenia, które utrudniają konkurencję.

Chodzi o to, że jedynym podmiotem z prawami do przygotowania tego typu imprez jest Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W związku z tym ich wnioski przez lata z łatwością wygrywały konkursy, zdobywając miejskie fundusze. Samorządowcy, po wysłuchaniu argumentów Maryli Miłek, o czym już pisaliśmy, zdecydowali o zmianach, a te w ubiegłym tygodniu zostały wprowadzone przez prezydenta.

Co na to PTKKF? – Zaszła taka zmiana i musimy się z tym pogodzić. Nie mamy na to wpływu i nigdy nie mieliśmy. Wygra lepszy – mówi Zbigniew Chojnacki, wiceprezes towarzystwa. Jednocześnie potwierdza, że jego organizacja przystąpi do konkursu.

Z kolei prezes Miłek przyznaje, że jest zadowolona z tej zmiany, ale zapowiada jednocześnie działanie na rzecz kolejnych korekt. Szefowa BezMiar krytykuje m.in. zbyt szerokie, jej zdaniem, możliwości wnoszenia poprawek do już złożonych wniosków. Miejscy urzędnicy tłumaczą natomiast, że możliwość uzupełnienia braków formalnych wychodzi na przeciw potrzebom wnioskodawców oraz usprawnia przeprowadzanie konkursów.

Przypominamy, że nowy termin na złożenie wniosków dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej to 28 grudnia. Podmiot, który wygra konkurs na organizację biegów, otrzyma na ten cel 40 tys. złotych.