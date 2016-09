Puławy: Pomóż w porządkach miasta

Sprzątanie rozpocznie się o godz. 10. Grupy dzieci, młodzieży i dorosłych stawią się w pięciu wyznaczonych strefach. To lasy komunalne w okolicy cmentarza parafialnego i wojennego przy ul. Piaskowej, pobrzeże Wisły na terenie Mariny, bulwar (od ul. Pustej do ul. Wiślanej), teren od. Ceglanej do ul. Pięknej oraz okolice MPWiK i kościoła pw. Świętej Rodziny.

– Cieszy nas to, że popularność tej akcji rośnie. Zaczynaliśmy od samego parku, a w tym roku posprzątamy także pięć obszarów, które wskazali nam mieszkańcy miasta. Już dzisiaj uczestnictwo w sprzątaniu zapowiedziały I LO, ZSO nr 2, SP nr 10, czy Zespół Szkół Europejskich, a cały czas dzwonią kolejne placówki. Jesteśmy otwarci na wszystkich, także na osoby dorosłe. Worków na śmieci na pewno dla nikogo nie zabraknie – mówi Artur Kwapiński, prezes stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”, organizator tego przedsięwzięcia.

Tradycyjnie, po zakończeniu sprzątania, wszyscy uczestnicy będą mogli odpocząć przy grillu i ognisku (godz. 14). Dla dzieci i młodzieży przewidziano także konkursy z nagrodami. Śmieci zabierze puławski Zakład Usług Komunalnych.