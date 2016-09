Puławy: Przedszkolaki czekają na plac zabaw

Dopiero w październiku oddany do użytku ma zostać nowy plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2.

Nowy plac zabaw pierwotnie miał być gotowy już w lipcu, a jego koszt szacowano na około 200 tys. złotych. Niestety okazało się, że to za mało w stosunku do oczekiwań firm, a zainteresowanie tych ostatnich ofertą puławskiego magistratu było mizerne. W efekcie Urząd Miasta był zmuszony nie tylko ponawiać przetarg, ale także znacznie zwiększyć ilość zabezpieczonych środków na ten cel.

Ostatecznie Wydział Inwestycji umowę podpisał z jedyną firmą, która złożyła ofertę, lubelskim Garden Designers (budowała m.in. skwer na os. Niwa). Jej zadaniem będzie: rozbiórka betonowych nawierzchni, demontaż starych urządzeń, wycinka zieleni, dostawa i montaż nowych zabawek, piaskownic, ceglanych murków, drewnianych siedzisk z drewna egzotycznego, ułożenie kostki betonowej, tzw. nawierzchni bezpiecznych, a także nowych nasadzeń, rocznej pielęgnacji zieleni, montaż oświetlenia oraz monitoringu. Za to wszystko miasto zapłaci 346 tys. złotych.

Wykonawca roboty rozpocznie w ostatnim tygodniu września, a prace mają potrwać od trzech do czterech tygodni. – Zdaję sobie sprawę z tego, że część rodziców może być zaniepokojona przesuwanym terminem oddania do użytku nowego placu zabaw, ale prosiłabym o cierpliwość. Przypominam, że przed rokiem na ten plac nie było pieniędzy, ani wykonawcy. Teraz wszystko, co najważniejsze, już jest – mówi Alina Sobczyńska, dyrektor MP nr 2, która podkreśla, że obecnie ważniejsza od pośpiechu jest solidność wykonania prac.

Warto dodać, że oprócz wymiany zabawek i zieleni, remontu doczeka się także fragment ogrodzenia MP nr 2 od strony ul. Norblina. Pracownicy przedszkola, do którego uczęszcza obecnie ponad 80 dzieci liczą na to, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić kolejne prace, tzn. docieplenie budynku, powiększenie parkingu i przebudowę wjazdu.