Puławy: Radni zdecydowali. Będa nowe szkoły

Zdaniem szefowej klubu PiS w puławskiej radzie miasta, to było najważniejsze głosowanie w tej kadencji. Radni zdecydowali, że w obu Zespołach Szkół Ogólnokształcących powstaną, reaktywowane po latach nieobecności, szkoły podstawowe nr 5 i 9. Za takim wariantem opowiedziało się 11 radnych.

Wybór był trudny, ale sprowadzał się do jednego - czy do ZSO nr 1 i nr 2 dołączyć reaktywowane podstawówki, czy zostawić w nich same licea ogólnokształcące. Orędownikiem tego pierwszego rozwiązania były środowiska szkolne, dyrektorzy, rodzice i nauczyciele zespołów.

Za drugim opowiadali się z kolei przedstawiciele działających obecnie szkół podstawowych. Ci pierwsi wskazywali na to, że zespołom należy dać szansę na rozwój, a więcej szkół w mieście będzie oznaczało m.in. więcej zerówek i łatwiejszy do nich dostęp. Mówili także o rozwiązaniu problemu przepełnienia w niektórych placówkach oraz o kontynuacji szkolenia sportowego w ZSO nr 2.

Drudzy wskazywali na to, że dwie nowe szkoły zabiorą uczniów innym, położonym w pobliżu, a po kilku latach władze będą musiały którąś z nich zamknąć. Zdaniem zwolenników tzw. wariantu pierwszego, licea poradziłyby sobie same, a dwie nowe placówki doprowadzą do tworzenia nielicznych, nawet 10 osobowych klas. Podkreślali, że liczba dzieci w kolejnych rocznikach jest za mała, żeby uniknąć zwolnień w obecnych szkołach podstawowych.

W trakcie głosowania okazało się, że przebieg linii poparcia za jednym i drugim wariantem jest zupełnie niezależny od przynależności polityznej radnych. W tej sprawie odmiennie głosowali zarówno przedstawiciele PiS, PO, jak i PSPP. Dla przykładu, przeciwko nowym szkołom opowiedział się przewodniczący komisji oświaty, Tomasz Kraszewski, przewodnicząca rady miasta Bożena Krygier, a także m.in. Andrzej Berek, czy Cezary Jędrzejczyk. Za ich utworzeniem był z kolei np. Ireneusz Rzepkowski, Marzanna Pakuła, Paweł Maj, czy Ignacy Czeżyk.

Po zliczeniu głosów okazało się, że za wariantem nr 1 (nie tworzeniem nowych szkół) zagłosowało 9 radnych, 10 było przeciw, a jeden się wstrzymał. Za wariantem nr 2 (za tworzeniem SP nr 5 i 9) zagłosowało z kolei 11 radnych, 7 było przeciw, a 2 się wstrzymało. Wariant drugi zdobył więc większe poparcie rady miasta i tym samym to on będzie realizowany.