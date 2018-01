Puławy: Ślisko na drogach, zderzenie trzech aut na ul. Piłudskiego

Do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem trzech samochodów doszło w sobotni wieczór w Puławach.

Padający śnieg, śliska nawierzchnia i wyłączona sygnalizacja świetlna prawdopodobnie przyczyniły się do kolizji, do której doszło ok. godz. 22:30 na skrzyżowaniu ul. Piaskowej, Piłsudskiego i Czartoryskich w Puławach.

Jadący z przeciwnych stron: taksówka mercedes, renault megane i seat leon zderzyły się ze sobą. Na miejsce wezwano służby. Na szczęście okazało się, że zarówno kierowcom, jak i pasażerom nic poważnego się nie stało.

Policjanci ustalili, że sprawcą kolizji był 26-letni mieszkaniec Puław, kierowca seata. Został ukarany mandatem. Tuż po zdarzeniu nie był w stanie powiedzieć co się stało. – Sam nie wiem jak do tego doszło –powiedział. Zarówno on, jak i pozostali kierowcy byli trzeźwi.

Do czasu usunięcia pojazdów z ulicy, ruch na skrzyżowaniu był utrudniony.