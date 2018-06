Puławy: Zabawa i muzyka w porcie, sezon wodny w Marinie rozpoczęty [zdjęcia]

Ilość puławian, która w niedzielę wybrała się nad Wisłę może świadczyć o tym, że impeza się udała. Na miejscu działała tego dnia m.in. 50-metrowa zjeżdżalnia wodna, a także tor do ślizgania się na deskach. Długie kolejki ustawiały się również do dużej ścianki wspinaczkowej. Dzieci miały również okazję postrzelać z karabinu na kulki z farbą, czy pobawić się z animatorami. Zainteresowaniem cieszyły się także darmowe rejsy spacerowe tramwajem wodnym "Marzanka".

Wieczorem, na scenie zaśpiewały Joanna Kalinowska, Angelika Mazurek, a kilka znanych przebojów z repertuaru Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd i Of Monsters and Man zaprezentowała grupa "Nozdrza Kobry" z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Tuż po nich, puławską publiczność do tańca zagrzewał zespół Effect, a na koniec swój największy hit, "Królową Nocy" oraz inne piosenki przypomniał Meffis. Warto wspomnieć, że ten ostatni zespół zagrał dzięki głosom mieszkańców, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.