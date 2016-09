Rajd Nadwiślański: Zapalił się jeden z samochodów

„Od godziny 13:35 trwa rajd nadwiślański przez miejscowość Urzędów. W chwili obecnej rajd został wstrzymany przez awarie samochodu mitsubishi Lancer. Z moich informacji wynika ze prawdopodobnie podczas rajdu zapalił się samochód” – napisał do nas Pan Przemysław Brzożek, który przysłał też zdjęcia.

Do awarii nie doszło, ale rzeczywiście jeden z samochodów się zapalił – potwierdzają organizatorzy rajdu. – To było na trzecim odcinku specjalnym. Przed parkingiem zapalił się samochód. Kierowca nie zatrzymał się. Próbował jechać, co doprowadziło do pożaru – opisuje Andrzej Karaczan, kierownik Biura Prasowego Rajdu Nadwiślańskiego.

Załodze nic się nie stało. Rajd nie został przerwany. Samochód, który się zapalił nie jechał w czołówce. –

Cała czołówka pojechała normalnie – dodaje kierownik biura prasowego Rajdu. – Ponieważ trzeba było ugasić pożar przejazd na chwilę został zablokowany. Załogi zjechały do parku samochodowego.

Jak czytamy na stronie Rajdu „W sobotnim harmonogramie rajdu znalazło się łącznie 6 odcinków, a rywalizacja zakończy się próbą Łaziska (17:55). Wieczorny serwis rozpocznie się o 19:10 i będzie to ostatnia sobotnia okazja, aby zobaczyć z bliska rajdowe samochody oraz przyjrzeć się pracy mechaników.”