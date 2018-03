Solaris jedzie do Puław. Nowe autobusy kosztowały więcej

MZK jest w trakcie dużego projektu wymiany floty swoich pojazdów. Duże i średnie autobusy dla puławskiej spółki dostarczy niemiecki MAN. Poza trzynastoma niskopodłogowcami o pojemności do 90 i 75 pasażerów, do Puław mają trafić także trzy mniejsze pojazdy, w tzw. klasie mini. Prawdopodobnie dostarczy je polski producent, firma Solaris Bus & Coach z Bolechowa. Była to jedyna firma, która stanęła do drugiego już przetargu na dostawę pojazdów. Przypominamy, że pierwszy, z powodu braku zainteresowania, został unieważniony.

Modelem, który został zaproponowany Puławom jest solaris alpino 8,9 LE napędzany silnikiem spalinowym spełniającym normę Euro6. To niskopodłogowy, klimatyzowany pojazd, z którego korzystają przewoźnicy m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, ale także w Atenach, Monachium, czy austriackim Linzu.

Koszt za trzy tego typu autobusy to ponad 3,1 mln złotych. Warto wspomnieć, że MZK planował wydanie 2,7 mln zł. Na kolejne unieważnienie przetargu tym razem jednak się nie zanosi.

– Decyzja o zarezerwowaniu dodatkowych pieniędzy została już podjęta. Obecnie czekamy na uzupełnienie przez oferenta wymaganych dokumentów. Po zakończeniu tych formalności będziemy gotowi do podpisania umowy. Model solarisa, który nam zaoferowano, spełnia nasze oczekiwania – mówi Henryk Mizak, prezes MZK.

Skąd takie rozbieżności pomiędzy ceną rynkową, a przygotowanym budżetem? Według szefa zakładu komunikacji, od czasu sporządzenia wyceny, w 2016 roku, ceny autobusów poszły w górę.

– Producenci mają teraz mnóstwo zamówień i wykorzystują to. Rynek obecnie nie sprzyja zamawiającym, co przekłada się także na niskie zainteresowanie firm takimi przetargami, jak nasz – tłumaczy prezes Mizak.

Jeśli wszystko skończy się po myśli miejskiego przewoźnika, pierwsze małe solarisy na ulicach Puław zobaczymy na przełomie lutego i marca przyszłego roku.

W tym samym czasie planowany jest montaż zestawów fotowaltaicznych na dachach wykorzystywanych przez MZK solbusów. Z kolei latem tego roku pasażerowie będą mieli okazję wypróbować nowe autobusy od MAN-a.

Cała flota zachowa aktualny wzór malowania. Projekt modernizacji puławskiej komunikacji miejskiej w 65 procentach finansowany jest ze środków unijnych.