Dzięki unijnej dotacji w kwietniu rozpocznie się przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Puławach. Co roku trafia tu około 28 tys. pacjentów

Dla puławskiego SP ZOZ to będzie jeden z najważniejszych remontów w tej dekadzie. Dzięki dotacji w wysokości 2,8 mln złotych, odnowionych zostanie pół tysiąca metrów kwadratowych kluczowego oddziału szpitala, jakim jest SOR. Z jego usług rocznie korzysta 28 tysięcy pacjentów. Jesienią, po zakończeniu prac, warunki w jakich będzie im udzielana pomoc, zmienią się diametralnie.

– Wymienimy praktycznie cały sprzęt oddziału ratunkowego, od zwykłych szafek, narzędzi, po aparaty do znieczuleń, z których korzystają anestezjolodzy. Kupimy dodatkowe, przyłóżkowe RTG, wymienimy cały pakiet laryngoskopów. Pozycji sprzętowych w całym projekcie jest blisko 50 – mówi Łukasz Pańsko, kierownik SOR w Puławach.

Roboty będą podzielone na etapy, tak by nie zaburzać ciągłości pracy SOR. Jak tłumaczy dyrektor szpitala Piotr Rybak, w trakcie przebudowy strefy internistycznej, działać będzie chirurgiczna i na odwrót.

W trakcie robót, pacjenci będą kierowani do zastępczych pomieszczeń szpitala. Prace powinny rozpocząć się w kwietniu i potrwać do końca roku. Jest też szansa, że nowy SOR zobaczymy już na początku listopada.

Więcej łóżek

Co ważne, po przebudowie oddziału, zyska on nowe pomieszczenie. Dzięki temu wzrośnie ilość łóżek dla pacjentów z sześciu do jedenastu. Warto wspomnieć, że projekt jest możliwy dzięki współpracy SP ZOZ z puławskim starostwem powiatowym, które odpowiada za część (wartego 400 tys. zł) wkładu własnego oraz ministerstwem zdrowia.

Jak podkreśla starosta Witold Popiołek, zmiany które zajdą w puławskim SP ZOZ, odczują nie tylko mieszkańcy powiatu puławskiego, ale także pacjenci z ryckiego, opolskiego, czy zwoleńskiego. Puławska placówka, także ze względu na otrzymany wysoki stopień referencyjności, staje się coraz ważniejszym punktem na medycznej mapie województwa.

Personel SOR-u w ostatnim roku najczęściej udzielał pomocy przy zaburzeniach sercowo-naczyniowych, bólach w klatce piersiowej, bólach brzucha, obrażeniach ciała, urazach oraz zatruciach pokarmowych.