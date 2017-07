Sprostowanie

Nie prawdziwa jest informacja, która znalazła się w artykule p.t. "Podejrzewany o współpracę ze służbami związkowiec odwołany", autorstwa Radosława Szczęcha opublikowana na stronie internetowej Dziennika Wschodniego w dniu 14 czerwca 2017 r., że przed odwołaniem mnie z funkcji Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Zakładach Azotowych Puławy byłem zawieszony w pełnieniu wyżej wspomnianej funkcji związkowej z powodu podejrzenia współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL.

Nie jest prawdą również to na co wskazuje w swoich wypowiedziach Pan Piotr Śliwa, cytowany przez autora w.w. artykułu, że przyczyny mojego odwołania z wyżej wspomnianej funkcji związkowej wykraczały poza to, co znaleziono w archiwach IPN oraz, że przyczyn tych było kilkanaście i była wśród nich m.in. obrona prywatyzacji należącego do "Puław" Medicalu.

Andrzej Jacyna