Sala Pompejańska puławskiego starostwa w piątkowe popołudnie wypełniła się do ostatniego miejsca (fot. Radosław Szczęch)

Nagrody, dyplomy i kwiaty otrzymało ponad trzydzieści osób, w tym członkowie organizacji działających na terenie powiatu. Wysokość finansowej gratyfikacji była zróżnicowana. Od 650-800 złotych otrzymali: Zbigniew Stępień, Teresa Orłowska, Stanisława Jankowska, Danuta Rękawek, Agnieszka Capała, Lucyna Chudy, Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Katarzyna Adamowska-Kane, Maria Jolanta Ochal, Antoni Sułek, Teresa Sadurska, Anna Butryn, Małgorzata Urban, Stanisława Małgorzata Ziemnicka, Lucyna Kowalik, Koło Gospodyń Wiejkich w Janowicach, Mariola Błazik, Hubert Domański, Marzena Romańczuk, Wiesława Dybała, Anna Filipiak, Anna Wałach i Sławomir Łowczak.

Z kolei nagrody w wysokości od 850 do 1100 złotych otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich Bronisławka, KGW "Czołnowianki", Barbara Miluska, Aleksandra Lewtak-Borowiec, Edward Piwowarek, Zespół "Cyganeria" Góra Puławska, Międzygminny Chór "Pokolenie", Zespół Teatralno-Muzyczny "Aplauz", Jacek Kośmiński oraz Zespół Teatralno-Obrzędowy "Kalina".

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Elżbieta Wójtowicz, która wierszem podziękowała władzom samorządowym za wspieranie kultury. - To jest dla nas bardzo ważne, że samorząd naszą pracę ceni, dodaje nam to zapału i przybywa weny (...) życzymy wam i sobie pomyślności i sukcesów do syta, niech puławska kultura bujnie nam rozkwita - recytowała z pamięci ludowa poetka. Nagrodę specjalną dla prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, Wiesławy Dybały, wręczył wspólnie z przewodniczącą rady gminy, wójt Marcin Łaguna. Na zakończenie przed publicznością wystąpiła piosenkarka, Jaga Wrońska.