W obecności mediów, w świetle kamer, władze Puław i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji POK przy ul. Wojska Polskiego. Goście uczestniczący w spotkaniu podkreślali subregionalność Puław, jako silnego ośrodka kulturalnego i lidera regionu.

– Poza Lublinem to właśnie miasta grodzkie oraz Puławy mają szczególne oddziaływanie w regionie. Wiem, że są zdania aby zachować niektóre elementy historyczne Domu Chemika, ale uważam, że musimy iść z duchem czasu. Lublin ma Centrum Spotkania Kultur, a my chcemy, żeby teraz podobne miejsca kultury funkcjonowały także w miastach subregionalnych – mówił wicemarszałek Grzegorz Kapusta, którego zdaniem ta inwestycja przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności powiatu puławskiego.

Podobnego zdania jest Paweł Nakonieczny, członek zarządu województwa. – Wiem jak wiele osób także spoza miasta korzystało z kulturalnej oferty POK. Modernizacja Domu Chemika z pewnością umocni tę subregionalność Puław – zaznaczał.

Prezydent Janusz Grobel pochwalił natomiast współpracę z prezydentami Białej Podlaskiej, Zamościa i Chełma, dzięki której udało się pozyskać środki na modernizację DCH w formie bezkonkursowej.

– To była wzorcowa współpraca i pełne zrozumienie – podkreślał prezydent Puław, który zapowiedział już kolejne ważne umowy związane z tą inwestycją. – W poniedziałek podpiszemy umowę z wykonawcą, a w czwartek wprowadzimy go na plac budowy, więc dynamika jest duża. Efekty prac powinny być widoczne jeszcze w tym roku – dodał.

Przypominamy, że wykonawcą modernizacji Domu Chemika zostało konsorcjum firm Termochem oraz Dajk, które otrzymają w sumie prawie 28 mln złotych. Kolejnych kilka milionów pochłonie m.in. nagłośnienie oraz sprzęt multimedialny dla sali widowiskowej. Łącznie z dokumentacją, całkowity koszt przebudowy może sięgnać 35 mln złotych. Prace powinny zakończyć się pod koniec 2019 lub w pierwszej połowie 2020 roku.