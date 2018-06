Tablet za 20 tysięcy... butelek. Podsumowali akcję ekologiczną

Ekologiczna akcja powiatu puławskiego i Zakładów Azotowych „Puławy” uczy najmłodszych poszanowania środowiska oraz korzyści płynących z recyklingu. W zbieranie plastikowych butelek angażują się szkoły, przedszkola, uczniowie, ich rodzice, a nawet sąsiedzi. Co roku rywalizują ze sobą o to, kto zbierze ich najwięcej. Rekordziści, jak tegoroczny zwycięzca, Mikołaj Krawczyk z drugiej klasy szkoły podstawowej w Nałęczowie w zebrał w ten sposób ponad 20 tys. sztuk. W nagrodę otrzymał tablet.

Pod względem ilości butelek na osobę, wygrała klasa druga w SP w Karmanowicach (ponad 3 tys. na jednego ucznia). W kategorii szkół wygrała natomiast SP w Gołębiu, której uczniowie zgromadzili prawie 139 tys. butelek PET. Dla klasy sponsorzy przewidzieli nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

W zabawie wzięło udział 2225 dzieci z ponad trzydziestu szkół i przedszkoli m.in. z Góry Puławskiej, Żyrzyna, Bochotnicy, Baranowa, Opatkowic, Rzeczycy, czy Wąwolnicy. To rekordowa ilość uczestników akcji, która zaczynała od rywalizacji 8 placówek. Do wyrównania najlepszego wyniku (łącznej ilości zebranych butelek) z 2016 roku zabrakło ok. 100 tys. sztuk. W czternastoletniej historii akcji, w zamian za butelki posadzono już ponad 4,4 tys. drzewek.