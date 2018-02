Technologiczna rewolucja w puławskich szkołach. Dostaną sprzęt za 4 mln zł

Pieniądze na zakupy, dzięki którym pracownie pamiętające nieraz lata 60. W końcu przeniosą się do współczesności, pochodzą z dwóch projektów unijnych. Wkrótce ruszą przetargi. Na wyposażenie, które zrewolucjonizuje szkolnictwo w mieście, z niecierpliwością czekają już dyrektorzy puławskich placówek.

Skok w przyszłość

– To, co otrzymamy, w porównaniu z tym, co mamy na stanie, to jest niebo a ziemia. Na przykłada nasza pracownia fryzjerska zostanie wymieniona w całości na nową. Będą fotele, myjki, lokówki, suszarki, ale także szereg urządzeń, których nigdy nie mieliśmy, jak promienniki ciepła, czy mikrokamery analizujące stan skóry na głowie – nie ukrywa zadowolenia Robert Och, dyrektor ZS nr 1 w Puławach. Dzięki takiemu wyposażeniu uczniowie będą pracować na sprzęcie, który jest wykorzystywany w najlepszych salonach fryzjerskich.

Z kolei uczniowie kierunku gastronomicznego dostaną nową kuchnię i elementy pracowni. Pojawi się m.in. piec konwekcyjno-parowy, czy urządzenia do pakowania próżniowego. Dla pracowni techniki komputowej zamówione zostaną z kolei nowe zestawy komputerowe.

Łączna wartość zakupów dla ZS nr 1, wraz z planowanym remontem, przekroczy 280 tys. złotych.

Kuźnie zawodowców

Jeszcze więcej pieniędzy (prawie 590 tys. zł) zostanie wydane na wyposażenie dla Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nowe urządzenia trafią m.in. do pracowni chemicznej, mikrobiologicznej, technicznej, czy sieci telekomunikacyjnych. Jak mówią nauczyciele, wiek obecnie używanego sprzętu w znacznej części przekracza 40-50 lat. Dyrektor Henryk Głos podkreśla, że dzięki zakupom uczniowie poznają te same maszyny, które znajdują się w takich zakładach jak PGE, czy Azoty.

– Dostaniemy nowe stoły laboratoryjne, spektrofotometry, lepkościomierze, urządzenia do zakładania kolonii mikrobiologicznych, czy zestawy do tworzenia sieci informatycznych (np. spawania światłowodów) – wymienia dyr. Głos. – Dzięki temu, po opuszczeniu naszej szkoły, absolwenci będą posiadali nie tylko umiejętności oczekiwane na rynku pracy, ale zdobędą także przydatne certyfikaty – dodaje dyrektor.

Dla mechaników i geodetów

Rewolucja czeka również pozostałe puławskie szkoły. Centrum Kształcenia Zawodowego dostanie wyposażenie za ponad 630 tys. złotych (m.in. do pracowni elektroniki samochodowej, obsługi maszyn, elektrotechniki itp.). Podobna suma trafi także na sprzęt dla ZS nr 2, gdzie transformację przejdzie m.in. pracownia geodezji i dokumentacji technicznej. W ZS nr 3 na wyposażenie laboratorium diagnostycznego, pracowni anatomiczno-zoologicznej, prosektorium oraz zakup sprzętu komputerowego trafi ponad 300 tys. zł.

To wszystko dzięki projektowi o nazwie „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w powiecie puławskim”, na który samorząd dostał 3 mln złotych dofinansowania. Kolejne 1,5 mln zł to wartość drugiego projektu „Mój powiat uczy, dokształca rozwija”, który oprócz doposażania pracowni przewiduje także zakup podręczników, czy finansowanie kursów szkoleniowych. – Chcemy w ten sposób nasze szkolnictwo zawodowe doposażyć i reaktywować – zaznacza Anna Krzysztofik, skarbnik powiatu puławskiego.