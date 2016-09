Utrudnienia w Puławach. Tutaj spotkasz drogowców

Około dwóch tygodni potrwają utrudnienia na ulicy Piaskowej, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy. Do końca tygodnia powinny natomiast zakończyć się roboty przy skrzyżowaniu ulicy Norwida z Partyzantów. Rozkopano też niemal całą ulicę Gdańską.

Kierowcy poruszający się po Puławach powinni przygotować na tymczasowe utrudnienia w ruchu. Do końca tygodnia kłopotliwy może być wyjazd z ulicy Norwida na al. Partyzantów, gdzie pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej kończą naprawę sieci ciepłownicznej. Awaria, która zdarzyła się tej zimy została co prawda usunięta, ale podczas mrozu nie można było wykonać wszystkich niezbędnych prac. Te prowadzone obecnie problem z siecią mają rozwiązać w sposób ostateczny.

O nowej dziurze w jezdni powinni pamiętać również korzystający z ul. Piaskowej. Tam drogowcy wspólnie z specjalistami od wodociągów prowadzą prace zmierzające do połączenia rur z tymi, które znajdą się pod ul. Gdańską. Chodzi o umożliwienie wpięcia kanalizacji deszczowej do sieci, co wiąże się z koniecznością wymiany kolektora. Wykopy znajdują się na prawym pasie ul. Piaskowej (jadąc w kierunku Dęblina), kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Biało-czerwone barierki, robotnicy w jaskrawych kamizelkach i ruch wahadłowy – tak będzie jeszcze przez około dwa tygodnie.

– Te prace są konieczne, ale postaramy się, żeby zakończyły się jak najszybciej – zapewnia Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.

Powodów do radości nie mają także korzystający na co dzień z ulicy Gdańskiej, której nawierzchnia została już niemal w całości usunięta. Znak zakazu wjazdu zobaczymy tuż za osiedlowym parkingiem. Prace w tym miejscu zakończą się późną jesienią.

Uważać trzeba również poruszając się ul. Lubelską, szczególnie przy nowym i starym wlocie w przebudowywaną od kilku miesięcy ul. Norwida. W przyszłym tygodniu ostrożność przyda się natomiast na ulicy Skowieszyńskiej, przy której rozpocznie się budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej.