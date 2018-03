W Puławach powstanie Aleja Gwiazd

Na projekt budowy puławskiej Alei Gwiazd w ostatnim budżecie obywatelskim zagłosowało 150 osób. Za jego wykonanie będzie odpowiedzialny Zarząd Dróg Miejskich. Obecnie trwają konsultacje dotyczące jej formy. Według autorki pomysłu, całość ma nawiązywać do symboliki Puław.

W Polsce chodniki z płytami upamiętniającymi znane osobowości ze świata kultury, sportu, czy po prostu ludzi zasłużonych dla danego regionu, można spotkać m.in. w Sopocie, we Władysławowie, Gdańsku, Międzyzdrojach, Warszawie, a nawet Tczewie. W tym roku do tej listy dołączą Puławy.

Jak będzie wyglądać nasza aleja zasłużonych, to na razie tajemnica. Wiesław Stolarski, szef Zarządu Dróg Miejskich, który będzie odpowiedzialny za jej budowę, na razie nie zdradza żadnych szczegółów. – Jest jeszcze na to za wcześnie. Prowadzimy konsultacje z autorką tego projektu i dopiero po ich zakończeniu będziemy mogli powiedzieć na ten temat coś więcej.

Pomysł alei do ostatniego budżetu obywatelskiego zgłosiła Krystyna Wojszczuk. – Uważam, że aleja to dobry sposób na wypromowanie Puław. Od dłuższego czasu ten pomysł chodził mi po głowie i cieszę się, że wkrótce doczeka się realizacji – mówi autorka, która zdradza, że na początek swoje miejsce w alei otrzyma pięć osób. Obecnie trwają konsultacje dotyczące formy „gwiazd” lub innego symbolu, który znajdzie się na chodnikowych płytach. – Chciałabym, żeby to było coś wyjątkowego, symbolicznie związanego z Puławami – dodaje Krystyna Wojszczuk.