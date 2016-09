Waldemar Pawlak na obchodach 100-lecia OSP w Górze Puławskiej

Jubiluszowa uroczystość odbyła się w niedzielę na skwerze w Górze Puławskiej. Strażacy w galowych mundurach, ze sztandarami w dłoniach, mieli okazję usłyszeć podziękowania za pracę, jaką wkładają na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Jednym z tych, którzy gratulowali strażakom był prezes krajowego związku OSP, Waldemar Pawlak.

– "Rycerze Floriana" to my. To ludzie, którzy działają "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Ludzie, którzy pełnią tę piękną służbę dla naszego kraju, naszej ojczyzny, a przede wszystkim dla człowieka, który się znalazł w potrzebie. Za to wszystko chciałbym wam wszystkim pogratulować i życzyć wielu nowych, ciekawych doświadczeń – mówił były premier, który zapewnił, że strażacy z Góry Puławskiej mają przyjaciół w różnych środowiskach i różnych szczeblach władzy.

Głos zabrał także wiceprezes krajowych władz OSP, Marian Starownik, który podkreślił ewulucję, jaką przeszły jednostki ochotniczej straży przez ostatnie dziesięciolecia.

– W tym roku obchodzimy 25-lecie funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa pod rządami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Starsi doskonale pamiętają, że 25 lat temu byliśmy taką przybudówką państwowj straży, elementem wspierającym komendy powiatowe, czy rejonowe. Dzisiaj jesteśmy przyporządkowani strukturom samorządowym – mówił były wicewojewoda lubelski, który chwalił efekty tej refomy.

Z okazji święta OSP, zasłużeni dla jednostki w Górze Puławskiej strażacy otrzymali odznaczenia. Odłonięto też pamiątkową tablicę poświęconą 100-leciu założonej w 1916 roku straży.