Zdaniem rzecznika, szpital nie zaniechał praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Nie usunął także skutków tych naruszeń. Sąd poparł argumenty rzecznika i podkreślił, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonych faktów. Zwrócił również uwagę na ilość oraz ciężar gatunkowy naruszonych praw pacjenta. Wyrok nie jest prawomocny.

– Owszem, sąd oddalił naszą skargę, ale nie zamierzamy się poddać, bo nie zgadzamy się z zarzutami RPP. W naszym szpitalu nie łamie się praw pacjenta – podkreśla Wanda Bajkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli i zapowiada: Wystąpimy do sądu o uzasadnienie wyroku, a następnie o kasację do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

O tej sprawie pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Zdaniem rzecznika szpital miał m.in. naruszać prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Chodziło m.in. o brak stałej obsady personalnej izby przyjęć, naruszania prawa do poszanowania godności pacjentów, których szpital miał zmuszać do wykonywania czynności należących do personelu szpitala. Rzecznik stwierdził też nieprawidłowości w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej.