Zderzenie busa z samochodem osobowym. 14 osób w szpitalu. Droga zablokowana

Na trasie między Łukowem a Radzyniem Podlaskim w miejscowości Jeziory (gm. Łuków). Doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. 14 osób trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12.20 przy skręcie do miejscowości Jeziory. Busem pasażerskim jechało 14 osób, oplem astrą kierowała 24-latka z gm. Trzebieszów.

Pojazdy jechały w tym samym kierunku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy skręcał w lewo, na wjazd do posesji, w tym samym czasie próbował go wyprzedzić 46-letni kierowca busa. Doszło do zderzenia. Bus wpadł do rowu i dachował, opel także znalazł się w rowie.

Wszystkie osoby, które jechały pojazdami doznały obrażeń ciała i zostały przetransportowane do szpitala. Wśród rannych jest 12-letni chłopiec. Reszta to osoby dorosłe. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

Zablokowana jest droga krajowa nr 63. Policja wprowadziła objazd drogami gminnymi przez m. Jeziory. Na miejscu pracuje prokurator. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

