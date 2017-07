W związku z wiosennymi przymrozkami i niższymi zbiorami ceny owoców, choć nie wszystkich, poszybowały. Podwyżkę odczuli przede wszystkim konsumenci – truskawek, malin czy czereśni. Zbiory jabłek mogą być niższe o 30 proc. niż przed rokiem, a gruszek – nawet o 40 proc.

Najbardziej podrożały wiśnie i czereśnie. Wczoraj na Lubelskim Rynku Hurtowym w Elizówce k. Lublina ceny za kg czereśni wahały się od 10 do 14 zł/kg (w lipcu 2016 r. było to 4-8 zł/kg), wiśnie od 6 do 7 zł/kg (rok temu 3-5 zł/kg), czarna porzeczki kosztowała od 2,5 do 3,5 zł/kg (rok temu 2-5 zł/kg). Z kolei za opakowanie 0,5 kg malin na LRH w Elizówce trzeba było zapłacić wczoraj od 3,5 do 4 zł (w lipcu 2016 r. 4-5 zł/kg).