Konkurs Rolnik Lubelszczyzny. Kto wygrał? [ZDJĘCIA]

Elżbieta Buła (na zdjęciu) z Kolonii Świdnik Mały została najlepszym ogrodnikiem w rozstrzygniętym właśnie konkursie Rolnik Lubelszczyzny. Dzisiaj podczas Targów Sadowniczych Best Berries w Targach Lublin zwycięzcy trzech konkursowych kategorii otrzymali nagrody.

– Rolnictwo to stale rosnący potencjał, znaczące źródło dochodu i zaawansowany technologicznie dział gospodarki województwa lubelskiego – powiedział wicemarszałek Grzegorz Kapusta otwierając galę finałową konkursu Rolnik Lubelszczyzny. – Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że to już nie nasi rolnicy powinni uczyć się od innych, dzisiaj to cała Polska może brać przykład z poziomu rozwoju lubelskiego rolnictwa.

Laureaci konkursu Rolnik Lubelszczyzny

* kategoria „produkcja roślinna”. Pierwsze miejsce zajął Mariusz Sławek z Majdanu Kozic Górnych, drugie - Małgorzata i Dariusz Bogudzińscy z Wólki Cycowskiej, a trzecie – Szczepan Tworek z Księżpola.

* kategoria „ogrodnictwo”. Pierwsze miejsce zajęła Elżbieta Buła z Kolonii Świdnik Mały, na drugim miejscu uplasowało się gospodarstwo Rafała Wiertla z Majdanu Radlińskiego, trzecie miejsce ex-aequo zdobyli Bożena i Sławomir Fiutkowie z Brzostówki i Tomasz Strawa z Wólki Kolczyńskiej.

* W kategorii „produkcja zwierzęca” triumfował Marek Sulima z miejscowości Zasiadki, przed Dariuszem Buczkiem z Bychawy i zajmującymi ex-aequo trzecie miejsce Teresą i Januszem Wawerami z Nowego Stręczyna i Łukaszem Lesickim z Paprotni.