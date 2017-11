Wypuszczą na wolność 360 zajęcy

"Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim" to projekt Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Trwa od 2010 roku. Polega na corocznym zakupie partii zajęcy, które następnie trafiają na zimowe miesiące do wolier zarządzanych przez leśników i myśliwych – partnerów „Programu”. W wolierach, po uprzednim zaszczepieniu, zwierzęta są dokarmiane oraz nadzorowane przez lekarza weterynarii, aż do ich wypuszczenia do środowiska naturalnego na przełomie stycznia i lutego każdego roku.

– Od początku realizacji "Programu" wypuściliśmy już prawie 2000 zajęcy i obserwujemy pozytywne efekty - mówi Tomasz Makowski z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Od kilku lat, oczywiście na obszarach wdrażania naszego projektu, obserwujemy 3-4-krotny wzrost populacji zajęcy, także dlatego, że obowiązuje tam zakaz polowań na szaraki, a myśliwi realizują skuteczny odstrzał drapieżników.

„Program” finansują po połowie Urząd Marszałkowski w Lublinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W 2017 roku kwota przeznaczona na zakup zwierząt, materiałów do budowy wolier oraz paszy i środków weterynaryjnych wynosi blisko 140 tys. zł.