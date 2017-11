Finał Miss Polonia 2017 - wyniki konkursu. Kto wygrał? [wideo]

Wśród 20 kandydatek do tytułu była też reprezentantka woj. lubelskiego - Weronika Marzęda z Ostrowa Lubelskiego. Weronika jest studentką socjologii i filologii angielskiej. Na co dzień pracuje jako fotomodelka, jest też Social Media Managerem. Weronika Marzęda została uhonorowana tytułem Miss Vitadiet, nie awansowała jednak do finałowej dziesiątki.

Miss Polonia 2017 została Agata Biernat. I Wicemiss Polonia 2017 została Magdalena Swat, a II Wicemiss Polonia 2017 Malwina Ratajczak.

Kim jest Miss Polonia 2017? Agata Biernat jest ze Zduńskiej Woli. Tak mówi sama o sobie: Jestem urodzonym sportowcem, przetańczyłam większość życia, obecnie pracuje jako modelka, a czas wolny spędzam w samochodzie zmieniając miejsca pobytu. Regularnie chodzę na siłownie. Staram się zdrowo żyć, ale bez popadania w paranoję. Jestem raczkującą blogerką, korzystam z życia i wyciągam z niego najwięcej ile się da.