Fotografka z Lublina na sesji z Joanną Krupą i jej siostrą Martą Andretti

Sandra Sobolewska to absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od kilku lat zajmująca się fotografią. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Sandra wygrała konkurs Fotoerotica organizowany co roku przez magazyn Playboy.

Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. W ubiegłym tygodniu Sandra fotografowała w Los Angeles w ramach kampanii reklamowej dla polskiej firmy Secret Lashes. Jako modelki występowały Joanna Krupa oraz jej siostra Marta Andretti. Obie dziewczyny są ambasadorkami tej marki.

Sesja zdjęciowa odbywała się na ekskluzynym jachcie Aviator na Oceanie Spokojnym. Okazuje się, że jacht można łatwo wynająć przez portal Airbnb. Kosztuje to... ponad 14 tys. zł za dobę.

Co ciekawe, ubrania wykorzystane w sesji pochodzą z Oskarowej kolekcji Elisabetta Franchi na 2018 rok, a ich wartość to prawie milion złotych. Jak dodaje Sandra Sobolewska zostały one udostępnione dzięki uprzejmości butiku Love by Sandro.

Fryzurami modelek zajmował sie Kajetan Góra, fryzjer gwiazd, a prywatnie mąż Sandry Sobolewskiej. Za makeup odpowiadała Alix Taylor, a za stylizacje Adriana Panfil (właścicielka firmy Secret Lashes).

