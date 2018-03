Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu dwóch aut w Rykach.

Doszło do niego w czwartek na ulicy Żytniej.

35-letni kierowca forda włączał się do ruchu. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa 30-latce, która jechała oplem. Po zderzeniu kobieta trafiła do szpitala, ale doznała tylko drobnych skaleczeń i otarć. Po zbadaniu przez lekarzy wróciła do domu.

Kierujący byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy opla.